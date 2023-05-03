عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الزقازيق الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب 3 أشخاص عصر اليوم، الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين على طريق المعاهدة بقرية المحسمة القديمة في القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقلهم لمستشفى القصاصين لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بتصادم سيارتين علي طريق المعاهدة بقرية المحسمة القديمة في القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى القصاصين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

اجهزة الامن اصابة 3 اشخاص الأجهزة الامنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

عيب |تعليق غاضب من خالد الغندور على إقامة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

دعاء الزلزال .. ردده للوقاية من الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية

رحلة الإسراء.. أزهري يكشف عن واقعة شبيهة ذكرت في القرآن

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. مفتاح الخيرات ويفك الأسحار ويحميك من كل مكروه

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

السنيورة : مفجرو مرفأ بيروت عرقلوا التحقيق العربي والدولي في الكارثة

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

علي جمعة: البيت المعمور بمحاذاة الكعبة يدخله كل يوم 70 ألف ملك

من أصابته مصيبة.. علي جمعة: بـ13 كلمة يعوضك الله بأجمل مما تمنيت

ترشيحاتنا

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

خوفا من تسريبها.. أوكرانيا تفرض سرية تامة على خطة هجومها المضاد

بسبب المسكنات .. طرق الوقاية من تقرحات الجهاز الهضمي | الدواء توضح

بعد تأخر الإقلاع .. بعثة بيراميدز متجهة إلى الإمارات

سفيرة البحرين بالقاهرة: نعتز بالعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الممتدة مع مصر

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ