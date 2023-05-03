إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الزقازيق الإسماعيلية

أُصيب 3 أشخاص عصر اليوم، الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين على طريق المعاهدة بقرية المحسمة القديمة في القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقلهم لمستشفى القصاصين لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بتصادم سيارتين علي طريق المعاهدة بقرية المحسمة القديمة في القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى القصاصين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.