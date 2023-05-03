باحث سياسي : فرار 100 ألف سوداني إلى مصر وتشاد

قال محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أزمة نزوح السودانيين ستصل إلى دول الجوار وأوروبا عبر شواطئ شمال إفريقيا.

وأشار في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى تقديرات المفوضية السامية اللاجئين بشأن إمكانية نزوح حوالي 800 ألف شخص من السودان إلى دول الجوار، لافتا إلى فرار 100 ألف سوداني إلى مصر وتشاد حتى الآن.

ارتفاع الأسعار

وأوضح أن الوضع الاقتصادي في السودان صعب للغاية وسط ارتفاع الأسعار وهجوم ميلشيا الدعم السريع على المجمعات الاستهلاكية والغذائية. وبيّن أن هذه الصعبة لا تقتصر فقط على السودانيين، مشيرا إلى نزوح 3 ملايين شخص من دول الصراع في إفريقيا إلى الأراضي السودانية.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.



