عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي : فرار 100 ألف سوداني إلى مصر وتشاد

صدى البلد

قال محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أزمة نزوح السودانيين ستصل إلى دول الجوار وأوروبا عبر شواطئ شمال إفريقيا.

وأشار في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى تقديرات المفوضية السامية اللاجئين بشأن إمكانية نزوح حوالي 800 ألف شخص من السودان إلى دول الجوار، لافتا إلى فرار 100 ألف سوداني إلى مصر وتشاد حتى الآن.

ارتفاع الأسعار

وأوضح أن الوضع الاقتصادي في السودان صعب للغاية وسط ارتفاع الأسعار وهجوم ميلشيا الدعم السريع على المجمعات الاستهلاكية والغذائية. وبيّن أن هذه الصعبة لا تقتصر فقط على السودانيين، مشيرا إلى نزوح 3 ملايين شخص من دول الصراع في إفريقيا إلى الأراضي السودانية.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.

 

ارتفاع الأسعار اشتباكات مسلحة الدراسات الاستراتيجية الاقتصاد العاصمة السودانية الخرطوم العاصمة السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

عيب |تعليق غاضب من خالد الغندور على إقامة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

لا خطوط حمراء.. الحوار الوطني يرفع شعار مصر أولا لبناء الجمهورية الجديدة

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

خوفا من تسريبها.. أوكرانيا تفرض سرية تامة على خطة هجومها المضاد

بسبب المسكنات .. طرق الوقاية من تقرحات الجهاز الهضمي | الدواء توضح

بعد تأخر الإقلاع .. بعثة بيراميدز متجهة إلى الإمارات

سفيرة البحرين بالقاهرة: نعتز بالعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الممتدة مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ