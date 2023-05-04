هشام عناني: الحوار الوطني يهدف لحل مشكلات المواطنين

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني بدأ أمس، وشهد مشاركة واسعة من الحضور، فالحوار يضم رموز كبيرة منها وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين، عمرو موسي، و حسام بدراوي، و الدكتور على الدين هلال، و المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة الأسبق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار ضم مجموعة كبيرة من الشباب، التي لها رأي، و الجميع يستمع لـ صوت الشباب.

ولفت إلى أن الحوار سيقوم بوضع حلول لـ المشكلات التى يعانى منها المواطن المصري، وأن جميع الأفكار مطروحة ستطبق على أرض الواقع، فالهدف الرئيسي لـ الحوار هو حل مشكلات المواطنين.

وأشار إلى أن جميع الجلسات سيتم عرضها بشكل واضح، وأن المصريين سيتابعون ما يحدث، وما يتم بشكل شفاف.