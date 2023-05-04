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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاثنين القادم.. محمد رجب ضيف «واحد من الناس» مع عمرو الليثى

صدى البلد

في سهرة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الاثنين المقبل على شاشة الحياة، يحل الفنان محمد رجب ضيفًا علي الإعلامي عمرو الليثي، ويكشف كواليس خاصة عن حياته المهنية ومنها انجذابه لشخصية الونش و كواليس العمل، ومشهد الضرب لمدة تسع ساعات .

محمد رجب

يذكر ان عبر الفنان محمد رجب عن فخره بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم أحمد عبدالحميد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية  خلال مسلسل الكتيبة 101.

وكتب محمد رجب عبر حسابه بتطبيق انستجرام :"تشرفت بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم : أحمد عبدالحميد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101 


ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 


ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101


ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

الإعلامي عمرو الليثي الفنان محمد رجب برنامج واحد من الناس واحد من الناس

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