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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات غنائية|اليوم.. علي الحجار بمسرح دار الأوبرا وأنغام وشيرين عبدالوهاب في الرياض

صدى البلد

يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفلاتهم الغنائية اليوم الخميس الموافق 4 مايو أبرزهم الفنان على الحجار والفنانتان أنغام وشيرين عبدالوهاب.. 

 

حفل على الحجار في الأوبرا

يُحيي المطرب علي الحجار حفلًا في الثامنة مساء اليوم الخميس 4 مايو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقتة الموسيقية.

ويقدّم الحجار مجموعة متنوعة من أشهر أعماله منها بوابة الحلواني، الزين والزينة، على قد ما حبينا، عارفة، الليل وآخره، مكتوبالي زي الهوي، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، إضحك لوجه الله، بالإضافة إلى باقة من أحدث أعماله منها يا قمر يا بعيد وتتر مسلسل جزيرة غمام.

شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية - تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي (البدلة الكاملة).

- غير مسموحه بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

 

أنغام وشيرين عبد الوهاب فى الرياض

يقام اليوم الخميس 4 مايو 2023 حفل فنيّ يستعرض روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، ضمن "تقويم الرياض"، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

الموسيقار الموجي الذي رحل في عام 1995م، مخلفًا إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية، منها كثير من الأغاني والألحان التي اشتهر بها عمالقة الفن العربي، مثل: الأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وكل من عبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح، وغيرهم.

أم كلثوم في ساقية الصاوي 

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين  لكوكب الشرق أم كلثوم اليوم الخميس 4 مايو، فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

الراحل محمد الموجي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية المطرب على الحجار الموسيقار الراحل محمد الموجى دار الاوبرا المصرية شيرين عبد الوهاب مسرح دار الاوبرا

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