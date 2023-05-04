برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني رد قوى على المشككين

أعربت النائب مايسة عطوة، عضو مجلس النواب ، عن سعادتها بالمشاركة في الحوار الوطني مؤكدة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، تؤكد مدى اهتمام الرئيس وحرصه علي الخروج من ذلك الحوار الوطنى بتوصيات وحلول قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع تساعد البلاد في مواجهتها التحديات الحالية.



وأكملت عضو النواب أن كلمة الرئيس، تؤكد وجود إرادة سياسية جادة للتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتحويلها لنتائج ملموسة علي أرض الواقع، لاسيما دعوة الرئيس لمختلف الحاضرين للتوحد والاصطفاف نحو التباحث وتبادل الرؤى، وتأكيده أن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية، موضحة أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة مخرجات الحوار الوطنى.



وأردفت : مشاركة جميع القوى والأطياف السياسية في الجلسة الافتتاحية اليوم أمر يؤكد الثقة في جدية الحوار، وينبئ عن نجاح الحوار في مهمته بتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات .

