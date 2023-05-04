تجديد شهادة الآيزو للمعمل المركزي بشركة صرف صحي الإسكندرية

أعلن المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية ١٧٠٢٥ للمعمل المركزي والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك ".



وأشار نافع، إلي أن تجديد إعتماد الشهادة جاء بعد إجراء فريق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"‏ الاختبارات اللازمة لإعتماد تجديد شهادة ايزو المعامل 17025لعدد 19 تجربة واجتيازها دون ملاحظات، مؤكداً على أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلي أعلي معدلات الدقة لنتائج التحاليل والإلتزام بمعايير الجودة العالمية.



وأوضح أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة المعامل والجودة وذلك من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة ، الأمر الذي انعكس علي تجديد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي للمرة السادسة علي التوالي، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع الجودة بالشركة.



وأكد حرص الشركة علي الوصول بمعاملها إلي أعلي درجات الكفاءة والجودة بتوفير أحدث تكنولوجيات أجهزة التحاليل، وأفضل الكوادر البشري بما يساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويستقبل المعمل عينات من جميع المنشأت الصناعية والجهات البحثية بغرض اجراء التحاليل اللازمة اعتمادا علي المواصفة الدولية ايزو المعامل Iso17025

كما يوفر التدريب النظري والعملي لطلبة الجامعات والابحاث والدراسات العليا علي احدث الاجهزة المعملية علي يد امهر الكيميائين المعتمدين من الجهات المختصة وكذلك التدريب النظري و العملي للكيميائين و الفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة ب wastewater management

ويقوم بتقييم وحدات المعالجة لكافة المنشات الصناعية والقري السياحية للتأكد من كفاءة تشغيلها قبل الصرف علي الشبكة العامة و الاعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون و امدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.

