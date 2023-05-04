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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفلها الليلة.. جلسة تصوير جديدة لـ شيرين عبد الوهاب في الرياض

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في جلسة تصوير جديدة قبل ساعات من حفلها فى الرياض ضمن الاحتفاء بروائع الموسيقار الراحل محمد الموجي.

شيرين عبد الوهاب

يُحي الحفل نُخبة من أبرز النجوم منهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، زينة عماد، مي فاروق، صابر الرباعي، وائل جسار، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، ورمزي يسى ، وآخرين..، وسيقدم النُجوم المُشاركين مُختارات من أبرز الأغاني والأعمال الموسيقية التي قدمها الموسيقار الكبير محمد الموجي خلال مشواره.

وتنقل شاشة "MBC مصر، في تمام التاسعة مساء اليوم" على الهواء من الرياض الحفل الذي تُقيمة هيئة الترفية للإحتفاء بروائع الموسيقار محمد الموجي.

ويستعيد حفل الموسيقار محمد الموجي زمن الفن الجميل، ويطرب الجمهور بأغانٍ راسخة في الذاكرة والوجدان لسنواتٍ طويلة، حيث تستضيف الرياض نخبة من الفنانين السعوديين والعرب في ليلة طربية فريدة.

ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".
 

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
الراحل محمد الموجي الموسيقار الراحل محمد الموجى الموسيقار الكبير محمد الموجى الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبدالوهاب شيرين عبد الوهاب شرين عبد الوهاب محمد الموجى

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