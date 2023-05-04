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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الحوار الوطنى يشكل مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي

عمرو هندى، عضو مجلس
عمرو هندى، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يشكل مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، ويعكس حرص القيادة السياسية على بناء الجمهورية الجديدة ، بمشاركة كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، خاصة وان الجميع حريص على مصلحة الوطن.

 

وأضاف هندى، أن الحوار يهدف لتحقيق مستقبل أفضل، حيث فتح باب الحوار أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ومن ثم يخلق الحوار مجالًا للقوى الوطنية المختلفة لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية على الساحة الوطنية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية.

 

 

وتابع عضو مجلس النواب،:" يعد الهدف الرئيسي للمحور السياسي بشكل عام هو خلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية، مع حوكمة عملية صنع السياسة العامة، وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية؛ الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في مسار الحياة السياسية داخل الدولة، وستكون مخرجات الحوار الوطنى بمثابة رؤية جديدة لمستقبل الجمهورية الجديدة نابعة من خلال نقاشات و حوارات وآراء من مختلف الفئات والفصائل والقوى السياسية التي تعلي المصلحة العامة للوطن وتضع المواطن نصب أعينها. 

عمرو هندي الحوار الوطني

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