أخبار التكنولوجيا|فيروس جديد يخترق 35 مليون موبايل.. تحذير عاجل لتغيير كلمات المرور على الإنترنت

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
تعرف على سعر Galaxy S23 Plus فى أسواق قطر
فى حال كنت تفكر فى اقناء جوال رائد بحجم كبير وبسعر مغري، سيكون جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G من سامسونج أحد أفضل خياراتك على الإطلاق.
أسعار جوال Galaxy S22 Plus فى السعودية
تطرح دوماً علامة سامسونج الكورية إصدارات رائدة مميزة بشرائح سعرية مختلفة تناسب الجميع، لذلك اذا كنت تريد توفير بعض المال والحصول على جوال رائد بحجم كبير مميز سيكون جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G.
سعر جوال Galaxy S22 فى الكويت
تعد الجوالات الرائدة ذات الحجم المدمج من أفضل الإصدارات فى الأسواق، لما توفره من ميزات عدة مع حجم ذكي يسهل استخدامه بيد واحدة، وفى عالم أندرويد توفر سامسونج الكورية جوال Samsung Galaxy S22 5G.
عرض على آيفون 11 جديد بـ 8400 جنيه فقط
يعد هاتف آيفون 11 واحد من أفضل إصدارت iphone على الإطلاق، وصاحب أرقام قياسية فى مبيعاته، ولكن سعره المرتفع أبرز مشكلة تواجه من يرغب فى الحصول عليه، لكن يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن وهو 8400 جنيه فقط من موقع “ايباى” الأمريكي.
مش كل ألعاب أندرويد أمان.. فيروس جديد يخترق 35 مليون موبايل
هل تخيلت أن الألعاب التى تقوم بتحميلها أنت او أطفالك على هاتفك الذكي قد تتسبب فى سرفة بياناتك وأموالك؟، للأسف الإجابة نعم، بعدما كشفت شركة مكافحة الفيروسات عن ظهور فيروس خطير اخترق أكثر من 35 مليون هاتف أندرويد دون علم أصحابها.
ضعف التكلفة والأمان.. نسخة جديدة من ChatGPT
يبدو أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيكون مرعباً اذا لم يتم التحكم فيه بشكل كلي من الآن، والدليل على ذلك هو استقالة نائب رئيس Google المهندس التقني جيفري هينتون الملقب بـ "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" وأول من تبني النماذج الأولية لـ ChatGPT في عام 2012.
واتساب مش هيخلى مكالمة تفوتك.. تحديث جديد لـ أندرويد
يعد واتساب WhatsApp، التطبيق الأكثر انتشارا في كل مكان حول العالم، ومن بين أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة الأكثر استخداما، بينما تتميز التطبيقات الأخرى مثل تيليجرام Telegram، بعدد من الميزات الرائعة، فإن مطوري واتساب يعملوا جاهدين للحاق بركاب المنافسة ببطء ولكن بثبات.
20 كلمة لا تستخدمها.. تحذير عاجل لتغيير كلمات المرور على الإنترنت
على الرغم من التحذيرات المستمرة من خبراء الأمن السيبراني، لا يزال الملايين من مستخدمي الإنترنت يحمون حساباتهم بـ كلمات مرور بسيطة، يسهل على الهاكرز تخمينها.