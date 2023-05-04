أخبار التكنولوجيا|فيروس جديد يخترق 35 مليون موبايل.. تحذير عاجل لتغيير كلمات المرور على الإنترنت

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

فى حال كنت تفكر فى اقناء جوال رائد بحجم كبير وبسعر مغري، سيكون جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G من سامسونج أحد أفضل خياراتك على الإطلاق.

تطرح دوماً علامة سامسونج الكورية إصدارات رائدة مميزة بشرائح سعرية مختلفة تناسب الجميع، لذلك اذا كنت تريد توفير بعض المال والحصول على جوال رائد بحجم كبير مميز سيكون جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G.

تعد الجوالات الرائدة ذات الحجم المدمج من أفضل الإصدارات فى الأسواق، لما توفره من ميزات عدة مع حجم ذكي يسهل استخدامه بيد واحدة، وفى عالم أندرويد توفر سامسونج الكورية جوال Samsung Galaxy S22 5G.

يعد هاتف آيفون 11 واحد من أفضل إصدارت iphone على الإطلاق، وصاحب أرقام قياسية فى مبيعاته، ولكن سعره المرتفع أبرز مشكلة تواجه من يرغب فى الحصول عليه، لكن يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن وهو 8400 جنيه فقط من موقع “ايباى” الأمريكي.

هل تخيلت أن الألعاب التى تقوم بتحميلها أنت او أطفالك على هاتفك الذكي قد تتسبب فى سرفة بياناتك وأموالك؟، للأسف الإجابة نعم، بعدما كشفت شركة مكافحة الفيروسات عن ظهور فيروس خطير اخترق أكثر من 35 مليون هاتف أندرويد دون علم أصحابها.

يبدو أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيكون مرعباً اذا لم يتم التحكم فيه بشكل كلي من الآن، والدليل على ذلك هو استقالة نائب رئيس Google المهندس التقني جيفري هينتون الملقب بـ "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" وأول من تبني النماذج الأولية لـ ChatGPT في عام 2012.

يعد واتساب WhatsApp، التطبيق الأكثر انتشارا في كل مكان حول العالم، ومن بين أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة الأكثر استخداما، بينما تتميز التطبيقات الأخرى مثل تيليجرام Telegram، بعدد من الميزات الرائعة، فإن مطوري واتساب يعملوا جاهدين للحاق بركاب المنافسة ببطء ولكن بثبات.

على الرغم من التحذيرات المستمرة من خبراء الأمن السيبراني، لا يزال الملايين من مستخدمي الإنترنت يحمون حساباتهم بـ كلمات مرور بسيطة، يسهل على الهاكرز تخمينها.