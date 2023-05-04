عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثمار التقوى في الدنيا والآخرة .. 10 أمور يكشفها علي جمعة

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إذا تحقق المرء بالتقوى في شئونه كلها نال ثمرتها العظيمة التي تضمن له السعادة في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة‏.

ثمار التقوى في الدنيا والآخرة 

‏ومن هذه الثمرات المباركة‏: 

1- حصول محبة الله تعالى‏,‏ قال تعالى: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ) [التوبة:4].

2- نزول رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة‏, ‏قال تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) [الأعراف:156]، وقال: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأنعام:155].


‏3- الدخول في معية الله ونصره‏,‏ قال سبحانه: (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) [النحل:128]، وقال: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ) [التوبة:36]. 


4- حصول الأمن من الخوف والحزن‏,‏ قال تعالى: (فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) [الأعراف:35]، وقال: (وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) [الزُّمر:61].


5- حصول نور وبصيرة في القلب يميز بها الإنسان بين الخير والشر والحق والباطل‏,‏ قال سبحانه‏: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا) [الأنفال:29],‏ وقال‏: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الحديد:28].

الشيخ أحمد ممدوح: الصيام من أجل تحقيق التقوى وليس التجويع.. فيديو

أول جمعة من رمضان.. خطيب المسجد الحرام: صاحبوا التقوى في شهر الصيام


‏6- حصول السعة والبركة في الرزق‏,‏ قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) [الأعراف:96]، وقال: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [الطلاق‏:3-2]‏.


7- تفريج الهموم والكروب‏,‏ قال عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) [الطَّلاق:4].


8- رد كيد الأعداء والنجاة من شرهم‏,‏ قال تعالى‏: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) [آل عمران:120]‏.


9- حسن العاقبة والخاتمة في الدنيا والآخرة‏,‏ قال تعالى‏: (وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [الأعراف:128],‏ وقال‏: (مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الكَافِرِينَ النَّارُ) [‏الرعد‏:35]‏.


10- التقوى سبب في قبول العمل‏,‏ قال تعالى‏: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ) [المائدة:27]، ‏وقال‏: (لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) [الحج:37]، والحاصل أن التقوى محلها القلب‏,‏ وهي شعور يضع صاحبه في حالة حرص ومراقبة على سلوكياته حتى يأتي بها موافقة لما أمر الله‏,‏ بعيدة كل البعد عما نهى الله عنه‏,‏ وفي حالة حب يأنس فيها العبد بربه وينعم برضوانه‏.‏

التقوى ثمار التقوى في الدنيا والآخرة الدكتور علي جمعة الفوز في الآخرة‏ محبة الله الدخول في معية الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

بمشاركة “صوفية العالم”|انطلاق ملتقي التصوف السادس بالمغرب.. 15 مايو

أفضل سورة تقرأ بعد الفجر .. تعادل قراءة القرآن 10 مرات

الذكر النبوي الخاص بالامتحانات.. يفتح لك الأبواب المغلقة ويجعلك من المتفوقين

كيف تنزع من قلبك الحقد والحسد؟.. 10 أمور لا تغفلها

صلاة تعدل 12 سنة عبادة .. فضلها وكيف تدرك ثوابها ؟

10 كلمات من دعاء النبي في الفجر .. اغتنمها الآن

دعاء طلب الذرية والشفاء من العقم .. يجلب لك البشارة في الحال

لماذا يحدث موت الفجأة.. وما الحكمة من الابتلاء به؟.. علي جمعة يوضح

ترشيحاتنا

دعاء لمن لا يستطيع المذاكرة.. احرص عليه قبل وبعد التحصيل الدراسي

ساعات قبل التتويج..محطات في حياة الملكة كاميلا وعلاقتها بالراحلة ديانا

كاف يستمع لـ الترجي بشأن أحداث الشغب قبل مواجهة الأهلي | خاص

7 كلمات كان يدعو بهم النبي فى السجود.. رددها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

تدهور العلاقات العسكرية..أمريكا تتصل والصين ترفض الرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفيفة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة

للمرة الثانية.. فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة| فهل للحزن علاقة

7 وصفات لإنقاص الوزن بسرعة.. أغربها بالشيكولاتة والقهوة

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ