جامعة حلوان: خطة لتطوير برامج الجامعة بالتعاون مع شركاء دوليين

قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، علي ان للجامعة نشاط وتميز كبير في تطوير البرامج الدولية وأن الجامعة حريصة على تطوير برامج دولية مشتركة بينها وبين جامعات دولية.

واكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، علي نشاط جامعة حلوان وتميزها في تطوير برامج دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بل والمشاركة في مشروعات ممولة من هيئة التبادل العلمي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة في المنح الممولة وتميزهم فيما يخص مستوي الإنجاز والتميز في التعلم علي النطاق الدولي.

واستقبلت جامعة حلوان وفدا من جامعة أوروبا الألمانية University of Europe التابعة لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية Global University Systems(GUS) والتي تضم ٣٣ جامعة دولية، وذلك بشأن تطوير برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال.

وبدأ برنامج الزيارة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٣ باستقبال السيد رئيس الجامعة بمقر رئاسة الجامعة للسادة أعضاء الوفد والذي تضمن بروفيسور موريتس فان رويجين رئيس جامعة أوروبا الألمانية، و جوزيف كورين المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية، والدكتور أوليفر بريل الأستاذ بكلية إدارة الأعمال، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مني فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والدكتور جمال علي القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، والدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة للشؤون المالية، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتم التعريف بالجامعتين، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ثم تم عقد جلسة بين السادة أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور ميادة بلال لمناقشة البرامج التخصصية في مجال التجارة وإدارة الأعمال، والإطلاع علي لائحة الكلية لبحث إمكانية التوافق حول برنامج دولي متميز لطلاب مرحلة البكالوريوس.