لو هتركب أتوبيسات النقل العام أو السرفيس.. اعرف الزيادة بقت كم؟

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الأربعاء 3 مايو 2023، تحريك سعر لتر السولار بقيمة جنيها واحدا على اللتر ليصبح 8.25 بدلا من 7.25، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، بالإضافة إلى تثبيت سعر المازوت والبنزين بكافة أنواعه في محطات الوقود.

تحريك سعر لتر السولار

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتمعت لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وجاءت أسعار المشتقات البترولية كالتالي:

سعر لتر السولار فى السوق المحلى 8.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 80 في محطات الوقود 8.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 في محطات الوقود 10.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 في محطات الوقود 11.50 جنيه.

سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية 6000 جنيه.

وتحركت أسعار تعريفة الركوب "النقل الجماعي - السرفيس"، اليوم الخميس، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأمر الذي استدعى قيام الأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية ومحافظي الأقاليم بجولات على مواقف النقل الجماعي لمتابعة انتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار السولار.

وتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الخميس عددًا من مواقف النقل الجماعي في عدد من أحياء العاصمة للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار السولار.

وبدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة من موقف الألف مسكن بطريق جسر السويس، حيث استمعا إلى شرح من مدير المواقف بالقاهرة حول تعديل تعريفة الركوب فى خطوط موقف الألف مسكن بقيمة لا تجاوز 10%.

وتحدث آمنة وعبد العال مع عدد من المواطنين المترددين على الموقف بخصوص تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتأكد من التزام السائقين بالمواقف على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم طباعتها وتعليقاتها فى مدخل الموقف.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف عن أي شكاوى في حال وجود أي مخالفات من السائقين، مؤكدا متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لأي شكاوى من المواطنين لسرعة اتخاذ اللازم.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات؛ لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنبيه على السائقين بوضع ملصقات خاصة بالأسعار الجديدة على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة وتكون واضحة أمام المواطنين.

تعريفة السرفيس الجديدة

ومن جانبه أشار محافظ القاهرة إلى أن الزيادة تراوحت في تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز 1 جنيه للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.

كما أشار محافظ القاهرة إلى تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، أن زيادة تعريفه الركوب أمر طبيعي نظراً لارتفاع أسعار السولار، لافتاً إلى أن السيطرة على السائقين المستغلين لزيادة التعريفة تحتاج إلى قوة شرطية أكثر من كونها قوة محلية، والتحكم في سائق مركبة التوك توك، الذي قد يستغل الزيادة برفع الأجرة إلى الضعف من 5 إلى 10 جنيهات داخل المنطقة الواحدة.

وأضاف حسان - في تصريحات لـ صدى البلد، أن مصر بها أكثر من 11 مليون سيارة، وتعد نسبة السرفيس كبيرة إلى حد ما، وتعتبر الوسيلة السريعة الخاصة بالنسبة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وهو ما يفرض وجود ضابط على السائقين، وتحديد الجهات المختصة داخل الوحدة المحلية بمراقبة زيادة تعريفة الركوب في الموصلات.

ومن جانبه نص قانون المرور على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

امتنع عن تشغيل العداد.

طلب أجرًا أكثر من المقرر.

نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

الاعتداء على رجال المرور.

ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

السير بدون فرامل.

من جانبه أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك متابعة مستمرة بين وزير التنمية المحلية والمحافظين في جميع المحافظات من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار السولار منذ صباح اليوم.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على "قناة الحياة"، أنهم يتأكدون طوال اليوم من تطبيق المحافظات تعليمات تعريفة الركوب الجديدة ونشرها في شكل بنرات وستيكر في المواقف وعلى السيارات لمنع الاستغلال.

أتوبيسات النقل العام

وتابع: "في ارتفاع طفيف في أسعار أتوبيسات هيئة النقل العام في القاهرة، وتعريفة الركوب بين المحافظات زادت فيما لا يزيد عن 10% من قيمة أمس، والقيمة مش بالزيادة اللي البعض يتوقعها، ومن الأهمية التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

واستكمل: "إحنا منتشرين للمتابعة من أول مطروح إلى أسوان ويحدث مرور على وسائل النقل العام وكذلك الميكروباصات واللي هيخالف سيتعرض للعقوبات التي تطبقها الادارة العامة للمرور في كل المحافظات".

وأوضح قاسم أنه تم تخصيص أرقام هواتف جديدة للإبلاغ عن أي سائق يخالف التعريفة الجديدة 01103111761، بالإضافة إلى أرقام مبادرة صوتك مسموع، فضلًا على أن رؤساء الأحياء والمدن والمحافظين يقومون بجولات مكوكية على مواقف السيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعريفة.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة المستمرة لآليات التطبيق من خلال غرفة العمليات، فضلًا عن جولات للمسؤولين على أرض الواقع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يشار إلى أن اللجنة في اجتماعها السابق قررت رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 75 قرشا لسعر بنزين 80 الأكثر استهلاكا في السوق المصري كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول.

وتعني لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، إذ تجتمع مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي.

وتعتمد آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمي على عدة عناصر تتضمن: سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، وسعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى بشكل عادل»، لا يحمل الميزانية العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية.

كما تلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.