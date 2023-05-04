إبراهيم عيسى: الشعب المصري يتعامل مع الأزمة الاقتصادية بنضج شديد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري يتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية بنضج شديد، حيث أن الشعب يجمع على أن أي تعبير عن القلق والغضب والتوتر بالخروج للشارع ينتهي به لمجتمع من الفوضى والخراب والتخريب والقمع.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أننا لا نجد ابدًا أي دعوة من أي فرد بما فيه من التيارات السياسية بالتظاهر، كما أن الشعب المصري بأكمله على قلب رجل واحد، مضيفا: "في حكمة عميقة عند الشعب المصري وهو أحرص على الوطن".



الحرص



وأشار الاعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن الشعب أجمع على الحرص على الدولة المصرية، حيث إن الشعب تعلم من فترة الفوضى وحالة الانفلات والفوضى التي حدثت في فترة ما، ولا تجعل مصري عاقل يسمح أو يحاول أن يكررها.