خبير استراتيجي: ميليشيا الدعم السريع صنيعة الإخوان.. وفكرة الإندماج صعبة

أكد أحمد عليبه، رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن المرتزقة والميليشيات تلعب في المساحات البعيدة، مشددًا على أن ميليشيا الدعم السريع تعيد نفس التاريخ الأسود الذي حدث في دارفور بالسودان، موضحًا أن الدعم السريع صنيعة السودان وهي مسألة صعبة.



وأضاف "عليبه"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدعم السريع مكون سوداني رغم أنه استقطاب مرتزقة خارجية، موضحًا أنه مع الإندماج كشكل لكن طريقة الإندماج لابد أن تختلف، نستوعب الدعم السريع في كيان مؤسسي يحفظه بعيد عن الجريمة، مؤكدًا أنهم لم يكونا كيانين عسكريين وانشقا، إلا أن الدعم السريع صنيعة الإخوان.

الجيش هو جيش



وأشار إلى أن الاندماج يحتاج طرقا مختلفة، موضحًا أن الفوضى هي السبيل لكيان ومرتزقة عسكرية، ولا يمكن أن تندمج التيارات والقوات والمرتزقة مع الجيش النظامي والفكرة صعبة، حيث إن القيادات العسكرية لا توافق أن يكون شخص مرتزقة معه.

وأوضح أن الجيش الليبي قطع شوطا كبيرا جدًا في أن يكون مؤسسة في المستقبل، كما أن ليبيا مرت بظروف صعبة في تشكيل جيش بالشكل الحقيقي، منوهًا بأن العقيدة العسكرية للجيوش أمر مهم.