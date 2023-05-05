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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المهندس يختتم حفل روائع الموجي بـ أكدب عليك .. فيديو

ماجد المهندس
ماجد المهندس

اختتم الفنان ماجد المهندس حفل روائع محمد الموجي ، والذى أقيم فى المملكة العربية السعودية ، والذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم شيرين عبد الوهاب وانغام وصابر الرباعي ومي فاروق . 

واختار الفنان ماجد المهندس أغنية “ أكدب عليك ”، للفنانة الراحلة وردة ، لتكون ختام حفل روائع محمد الموجي . 

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أدت الفنانة انغام ثاني اغانيها ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذى يقام حالياً فى المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد كبير من الفنانين . 

وظهرت أنغام باطلالتها الثانية بفستان من اللون الاصفر ، بعدما ارتدت فى الاطلاله الاولي فستان من اللون الاخضر . 

وأدت انغام أغنية صافيني مرة للفنان عبد الحليم حافظ ، بينما اختارت أغنية عيون القلب لتكون الاطلاله الثانية لها . 


رأي ماجدة خير الله  فى أداء شيرين عبد الوهاب 

وكانت قد أشادت ماجدة خير الله بأداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين . 

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ماتغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والاداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبه الصوت المخملي البديع. 

 

أنغام تفتتح الحفل 

وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد  أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

الموجي اغنية صافينى مرة الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان ماجد المهندس الفنانة انغام حفل روائع الموجي روائع الموجي

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