بعد حفل روائع الموجي.. نبيل الحلفاوي: لم نقدر موهبة عبد الحليم حافظ

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي باحتفالية روائع محمد الموجي ، والتى أقيمت على مدار الساعات الماضية ، بمشاركة كوكبة من نجم مصر والعالم العربي .

وقال الفنان نبيل الحلفاوي من خلال تغريدة عبر حساباه على موقع توتير : شكرا لمن نظم هذه الاحتفالية .. موهبة عبد الحليم النادرة كنا نظن أننا ندركها جيدا إلا أن هذه الليلة عرفتنا أننا لم نقدرها حق قدرها. السهل الممتنع.

تغريدة نبيل الحلفاوي

وكانت قد تمكنت الفنانة مي فاروق من تصدر مؤشر البحث عبر موقع التغريدات العالمي توتير ، بعد مشاركتها فى حفل روائع الموجي ، والذي يقام حالياً فى المملكة العربية السعودية .

وجاء أداء الفنانة مي فاروق لأغنية الصبر حدود ، ليلقي استحسان الجمهور ، وهو ما جعلها تتصدر مؤشر البحث .

أنغام تفتتح الحفل

وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

رأي ماجدة خير الله فى أداء شيرين عبد الوهاب

وكانت قد أشادت ماجدة خير الله بأداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين .

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ماتغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والاداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبه الصوت المخملي البديع.