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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد سعيها لتحقيق الشهرة.. القصة الكاملة لسقوط البلوجر أم زياد

المتهمة
المتهمة

أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الإتجار بالبشر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الإتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبطو هبة س ا "وشهرتها أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة.لتحقيق الشهرة.. تفاصيل إدعاء بلوجر وجود علاقة جنسية بين ابنها وابنتها داخل شقتها.


جاء ذلك عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله برفقة أبنائها وتدعي بقيام أبنائها بممارسة الأفعال المنافية للآداب، وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.


وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر "ه.أ" صاحبة قناة "يوميات أم زياد وهبة"، تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.


واعتادت المتهمة أن تنشر روتين حياتها اليومي بصحبة أطفالها، بحثًا عن تحقيق المشاهدات المليونية، ولكنها فشلت في تحقيق ذلك فلجأت إلى اختلاق قصة ضبط أطفالها في وضع مخل لتحقق مشاهدات واسعة.


يذكر أن البلوجر “ه. أ” هي صاحبة قناة يوميات أم زياد وهبة على موقع فيديوهات يوتيوب حيث تنشر فيديوهات خاصة بيومياتها وروتين حياتها اليومي مع أطفالها مع سرد المواقف التي تعرضت لها خلال يومها.


كما لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل نفس اسم قناة اليوتيوب وبها 89 ألف معجب و363 ألف متابع.


ولم تحقق الشهرة الواسعة أو المشاهدات الضخمة لذلك لجأت إلى اختلاق قصة ضبط أطفالها في وضع مخل لتحقق مشاهدات واسعة الأمر الذي أثار غضبا واسعا قادها في النهاية إلى المحاكمة القانونية.

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التواصل الاجتماعي النيابة العامة مديرية أمن القليوبية القليوبية الأجهزة الامنية

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