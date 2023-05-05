السوبر المصري .. الشناوي ينقذ الأهلي من هدفين أمام بيراميدز بعد نصف ساعة

أنقذ محمد الشناوي حارس النادي الأهلي مرماه من هدفين محققين أمام بيراميدز بعد مرور نصف ساعة في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

بدأ اللقاء بضغط من فريق بيراميدز وراوغ مصطفى فتحي دفاعات الأهلي لكن مدافع المارد الاحمر نجح فى ابعاد الكرة.

ونجح على جبر مدافع بيراميدز في افسال احدى الكرات الخطيرة للنادي الاهلي امام منطقة الجزاء وتسبب فى ضربة حرة للمنافس .

وفشل أحمد عبدالقادر فى السيطرة على الكرة التي ارسلها على معلول داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي فريق بيراميدز في الدقيقة الثانية.

وحصل النادي الأهلي على ضربة ركنية في الدقيقة الخامسة ارسلها على معلول وتنجح دفاعات بيراميدز فى التشتيت الي منتصف الملعب.

وقاد أحمد عبدالقادر هجمة فى الدقيق الثامنة وارسل الكرة داخل منطقة الجزاء تمر من اعلى رأس محمد شريف داخل منطقة الجزاء لفريق بيراميدز .

واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة لصالح بيراميدز عقب تعرض وايد الكوني الي عرقلة من جانب محمد هاني لاعب الأهل في الدقيق التاسعة.

وتعرض رمضان صبحي نجم بيراميدز الي عرقلة من جانب مروان عطية لاعب الاهلي.

وسدد أحمد توفيق لاعب بيراميدز كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي وارتدت ويبعدها محمد عبدالمنعم الي ضربة ركنية في الدقيقة 16.

ونجح حمدى فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 17 في انقاذ فريقه من فرصة خطيرة قادها رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز .

وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لقذيفة صاروخية اطلقها ابراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء لتمر الي ضربة ركنية في الدقيقة 18.

وحصل في الدقيقة 20 محمد الشناوي حارس الاهلي على ضربة حرة بعد تدخل محمد الشيبي لاعب بيراميدز بقوة أدت الي سقوطه على الأرض.

وسدد وليد الكرتي نجم نادي بيراميدز فى الدقيقة 25 كرة قوية أبعدها محمد الشناوي حارس الأهلي الي ضربة ركنية.

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.



