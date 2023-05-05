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رئيس التحرير
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الاستفادة بهذه المميزات | البنك الزراعي بوجّه طلبا علنيًا إلى عملائه

البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري

أكد خالد بدر رئيس قطاعات التخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، على أهمية مساهمة مصرفه في تحقيق الشمول المالي في جميع قرى محافظات الجمهورية ونشر الثقافة المالية بين المرأة الريفية وجميع الفئات الأخرى.

وأضاف رئيس قطاعات التخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك تعاون مع وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة للمشاركة في المبادرة الوطنية للأسرة المصرية، موضحا أن مصرفه شارك في 103 فعالية بشأن التثقيف المالي خلال الثلاثة شهور الماضية.

وشدد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، على أهمية تعزيز الأنشطة متناهية الصغر، مطالبا العملاء بضرورة تطبيق الشمول المالي وفتح الحسابات والاستفادة بمميزات التحول الرقمي.

البنك الزراعي المصري خالد بدر الشمول المالي الثقافة المالية وزارة التخطيط

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