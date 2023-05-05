السوبر المصري.. قندوسي يهدر هدفا للنادي الأهلي أمام بيراميدز بعد 60 دقيقة

أهدر أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي أمام بيراميدز فرصة هدف محقق بعد مرور 60 دقيق في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

الشوط الثاني بين الأهلي وبيراميدز



شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا هجوميا من جانب بيراميدز وكاد مصطفى فتحي يشكل خطورة على دفاعات الأهلي.

وأبعد احمد الشناوي حارس بيراميدز كرة خطيرة سددها محمود متولى مدافع الاهلي الي ضربة ركنية.

وارسل على معلول فى الدقيقة 50 كرة ماكرة داخل منطقة جزاء فريق بيراميدز تمر الي جوار المرمي .

وأهدر أحمد قندوسي لاعب الأهلي فرصة هدف محقق فى الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة سحرية من احمد عبدالقادر داخل منطقة الجزاء ليبعدها وليد الكرتي الي ضربة ركنية.

بدأ اللقاء بضغط من فريق بيراميدز وراوغ مصطفى فتحي دفاعات الأهلي لكن مدافع المارد الاحمر نجح فى ابعاد الكرة.

ونجح على جبر مدافع بيراميدز في افسال احدى الكرات الخطيرة للنادي الاهلي امام منطقة الجزاء وتسبب فى ضربة حرة للمنافس .

وفشل أحمد عبدالقادر فى السيطرة على الكرة التي ارسلها على معلول داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي فريق بيراميدز في الدقيقة الثانية.

وحصل النادي الأهلي على ضربة ركنية في الدقيقة الخامسة ارسلها على معلول وتنجح دفاعات بيراميدز فى التشتيت الي منتصف الملعب.

وقاد أحمد عبدالقادر هجمة فى الدقيق الثامنة وارسل الكرة داخل منطقة الجزاء تمر من اعلى رأس محمد شريف داخل منطقة الجزاء لفريق بيراميدز .

واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة لصالح بيراميدز عقب تعرض وايد الكوني الي عرقلة من جانب محمد هاني لاعب الأهل في الدقيق التاسعة.

وتعرض رمضان صبحي نجم بيراميدز الي عرقلة من جانب مروان عطية لاعب الاهلي.

وسدد أحمد توفيق لاعب بيراميدز كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي وارتدت ويبعدها محمد عبدالمنعم الي ضربة ركنية في الدقيقة 16.

ونجح حمدى فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 17 في انقاذ فريقه من فرصة خطيرة قادها رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز .

الشناوي ينقذ الأهلي أمام بيراميدز

تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لقذيفة صاروخية اطلقها ابراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء لتمر الي ضربة ركنية في الدقيقة 18.

وحصل في الدقيقة 20 محمد الشناوي حارس الاهلي على ضربة حرة بعد تدخل محمد الشيبي لاعب بيراميدز بقوة أدت الي سقوطه على الأرض.

وسدد وليد الكرتي نجم نادي بيراميدز فى الدقيقة 25 كرة قوية أبعدها محمد الشناوي حارس الأهلي الي ضربة ركنية.

وأنقذ احمد الشناوي حارس بيراميدز مرماه وابعد تسديدة على معلول الي ضربة ركنية في الدقيقة 33.

ارسل مصطفي فتحي لاعب بيراميدز كرة طولية فى الدقيقة 37 فشل فخرى لاكاي في الوصول اليها وامسكها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وراوغ بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي من الجهة اليمني ومرر الي حمدى فتحي وسدد الكرة عالية بعيدا عن مرمي بيراميدز فى الدقيقة 40.

وأشهر محمود البنا حكم اللقاء في الدقيقة 42 بطاقة صفراء ضد محمد شريف مهاجم الأهلي لرفعه قدمه فى وجه وليد الكرتي نجم بيراميدز.

وأمسك محمد الشناوي حارس الأهلي كرة خطيرة من امام محمد حمدى نجم بيراميدز فى الوقت بدل الضائع.



