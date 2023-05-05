محلل سودانى: موقف مصر واضح ولا يوجد لدينا قائد حقيقى

أكد الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، أستاذ بجامعة أفريقيا العالمية السودانية، أن سبب فشل الثورة السودانية بسبب عدم وجود قائد حقيقي لها، كما أن الأحزاب السياسية شاخت ولم يعد لها دور في الحياة السياسية السودانية.

وأضاف عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن مصر استوعبت العديد من الطلاب السودانيين منذ سنوات، لأن الوضع العلمي في السودان في مرحلة تدني شديد، موجهًا الشكر لمصر على حسن تعاملها مع الجالية السودانية في مختلف الأوقات.

موقف مصر

أستاذ بجامعة أفريقيا العالمية السودانية: موقف مصر واضح من الأزمة السودانية، وأنها تؤيد الشرعية السودانية وهذا ما رأيناه من مصر خلال الفترة الحالية.