عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني ينعى هاني مصطفى لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق

مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني

نعى مجدى عبد الغني، هاني مصطفى، نجم النادي الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض.

وكتب عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "البقاء لله في وفاة الكابتن هاني مصطفي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولد الكابتن هانى مصطفى يوم 27 أكتوبر 1947 في حي شبرا، وبدأ ممارسة كرة القدم فى المدرسة بالإسماعيلية، ولفتت امكانياته أنظار مسئولى الأهلى لينضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة ويتدرج فى فرق الناشئين ولعب فى مركز الجناح الأيمن وتم تصعيده للفريق الأول عام 1965 وهو فى سن الـ18 عاما.

 

وفاة هانى مصطفى نجم الاهلي السابق مجدي عبد الغني وافته المنية نجم النادي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 1-0 والقنوات الناقلة

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

للمرة الـ13.. الأهلي يهزم بيراميدز بهدف ويتوج بلقب السوبر المصري

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن مفاوضات الهدنة

كهربا يهدر الهدف الثاني لـ الأهلي أمام بيراميدز في السوبر المصري

السعر الجديد لأصغر سيارات فيات في مصر .. صور

لو موبايلك سامسونج.. ميزة مخفية في Gallery بتحسن جودة الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب المنقط يثير الجدل

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ