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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسب إسرائيل..

قرار عاجل بمنع شركة طيران قبرصية من دخول الأجواء اللبنانية

لبنان - علم
لبنان - علم

أعلن المدير العام للطيران المدني بلبنان  المهندس فادي الحسن منع شركة TUS AIR القبرصية من التحليق في الأجواء اللبنانية ومن الهبوط في مطار بيروت الدولي. 

وقال الحسن في بيان له أن ذلك القرار جاء بناء على كتاب المديرية العامة للإقتصاد رقم 2023/598، والذي أفاد بأن شركة "TUS AIR" أصبحت مملوكة من الشركة الإسرائيلية KNAFAIM HOLDINGS LTD بنسبة 49.9%. 

وأضاف : وذلك حتى إشعار آخر ريثما تصدر توصيات عن المؤتمر القادم لضباط إتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل في حظر التعامل مع الشركة المذكورة".


وكان الحسن وجه كتابا الى المديرية العامة للاقتصاد و التجارة أشار فيه، إلى "ورود رسالة من سلطة الطيران المدني القبرصي يتضمن تعيين شركة الطيران Tus AIR لإستثمار خدمات النقل الجوي بين جمهورية قبرص و الجمهورية اللبنانية وذلك استنادا الى اتفاق النقل الجوي بين البلدين والذي تم التأشير عليه في تاريخ 2017/04/11، وحيث تبين بواسطة الانترنت بأن الشركة المذكورة مملوكة او بعض اسهمها تعود لشركة اسرائيلية".


وقد احالت المديرية العامة للطيران المدني الملف الى المديرية العامة للإقتصاد و التجارة للتحقق من وضع الشركة سيما وان المديرية العامة للإقتصاد والتجارة كانت قد طلبت عدم التعامل مع شركات مماثلة آخرها الشركتين الاوكرانيتين AEROSVIT AIRLINES و الخطوط الجوية الدولية الاوكرانية UIA. 

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