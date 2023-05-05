تحب التبولة.. روسية تقرر البقاء في لبنان وتروج لأكلاتها المفضلة

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن مدونة روسية تقرر البقاء في لبنان بعد زيارة قصيرة، فإن أفضل الوجبات المفضلة لديها هى "التبولة، اللحم النيء، الحمص باللحمة".

وأشار التقرير، إلى الروسية انستاسيا تبلغ من العمر 28 عاما، وهي مدونة روسية جاءت في إجازة قصيرة إلى لبنان، لكنها قررت البقاء فيها لتنشئ صفحة ترويجية عن لبنان.

عبر حسابها على إنستغرام

ووفقا لما سردته للعربية، فإنها تمشي في الجميزة فهي واحدة من أماكنها المفضلة فى بيروت، فهي تزور المطاعم والمعالم السياحية وتوثق تجربتها غبر حسابها في إنستجرام الذي يتبعه أكثر من 150 ألف شخص.



ومن خلال التقرير فقد أوضح أنها تتحدث أيضا عن ملامح الأزمة الأقتصادية فى لبنان قائلة " نحن ننتظر المولد الكهربائي ولا أدري كيف يعمل وهذا شيئ خاص بلبنان".