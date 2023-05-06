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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: امتحانات نهاية العام بكلية العلوم 21 مايو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن المواعيد المقترحة لـ جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب، لـ"صدى البلد"، إن الهدف من إعلان مواعيد مقترحة لجداول الامتحانات؛ هي مناقشة الطلاب في المواعيد قبل إعلانها بشكل رسميًا.

وأوضح عميد كلية العلوم أن هذه الجداول والمواعيد ليست نهائية، وفي حال اعتراض عدد كبير من الطلاب عليها؛ سيتم تغييرها دون وجود أي مشكلة على وجه الإطلاق.

وأشار عميد علوم حلوان، أنه من المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الأحد 21 مايو، وتستمر حتى 22 يونيو 2023.

جدير بالذكر انه تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية البرامج التدريبية للعاملين Jobs Education

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