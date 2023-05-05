فلتوا من الزمالك يا محاظيظ.. عمرو أديب يوجه رسالة لجمهور الأهلي

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، والتي انتهت لصالح النادي الأهلي بهدف نظيف.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة mbc مصر: “إنتوا فلتوا من الزمالك يا محاظيظ.. الزمالك كان يقدر يخلص المباراة دي، إنما حظ الأهلي إن الزمالك ما يروحش الإمارات عشان يلعب السوبر، ولعيبة الأهلي تلعب وهي مستريحة ومبسوطة، مفيش حد خايف من زيزو، مفيش حد خايف من شيكابالا”.

وأكمل: "يجب أن يفوز الأهلي، ليه معرفش؟، وطبعًا كل الكلام عن عظمة الأهلي وقوة الأهلي وبطولات الأهلي، إحنا بنشوف في الدوريات الأوروبية فرق كبيرة بتتغلب عادي، بس الأهلي ما يتغلبش.

https://fb.watch/kl9rI2g3T1/