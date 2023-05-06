يسرا: الموجي صاحب أجمل ألحان في الدنيا

أعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها بحضور حفل روائع محمد الموجي الذي نظمته المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات تتوسع في تنظيمها هيئة الترفيه.

وقالت خلال حوارها برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، إن أي تكريم لفنان مصري في أي مكان هو تكريم للدولة ولقيمة الفن، متحدثة عن الموجي قائلة: "كان بيعرف مقاس صوت المطرب ويطلع عليها موسيقى ويخرّج أحلى ما عنده".

وأشارت إلى أن الموجي صاحب أجمل ألحان في الدنيا، مشيرة إلى أنّ تكريم الموجي هو تكريم لمصر وغنوتها.

ولفتت إلى أنّ أغنيات زمن الفن الجميل لن تختفي، متابعة: "الغنوة الحلوة هتفضل موجودة لكن الغنوة اللي بتنجح بظروفها بتاخد وقتها وتختفي".