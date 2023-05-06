مستشار وزير التموين: الاعفاء الجمركي لكمية من الذهب سيحفض الأسعار فى مصر

أشاد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، باقتراح وزير التموين بإعفاء القادمين في الموانئ والمطارات المصرية من الجمارك على كميات محددة من الذهب، حيث أنه سيعمل على إتاحة الذهب وهو ما سيخلق حالة من الهدوء في الأسواق والأسعار، منوه بأنه حال تطبيق المقترح سيحدث استقرار في أسعار الذهب.

وأكد خلال تصريحات بقناة "المحور"،:" سعر جرام الذهب زاد 700 جنيه في 3 شهور، ومازال هناك طلب قوي على شراء الذهب، حيث وجد المصريون في الذهب مخزن قيمة جيد جدا لأموالهم، وملاذ أمن لهم.



ونوه إلي أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة إقبال المصريين على شراء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب، حتى إن نسبة المعروض أصبحت أقل من المطلوب، مما أدى لارتفاع كبير في السعر.



وأشار إلى أن سعر الذهب في مصر أعلى بكثير من أسعاره في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، مؤكدا:" المصريون أنفقوا ٣٠.٥ مليار جنيه على شراء الذهب في الربع الأول".

