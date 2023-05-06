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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة يتابع العمل بمستشفى مطروح العام ويطمئن على تقديم الخدمات الطبية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد مستشفى مطروح العام

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى مطروح العام للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الطارئة لمواطني مطروح والمترددين عليها.

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وتفقد "سالم" أقسام الاستقبال والطوارئ وعناية الباطنة والأقسام الداخلية وبنك الدم التخزيني ومعمل المستشفى للاطمئنان علي سير العمل وانتظامه والوقوف علي مدى انضباط فريق العمل من اﻷ أطباء والتمريض والفنيين والتأكد من توافر اﻷدويه والمستلزمات واﻷكسجين وتوافر فصائل الدم ومشتقاته.


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.


وقدم الشكر للفريق الطبي وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى.


وأشار "سالم" إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساعدة في توفير الأطباء وخاصة التخصصات النادرة لمستشفيات القطاع العلاجي لخدمة جميع المرضى على الوجه اللائق.


رافق وكيل وزارة الصحة خلال المرور الدكتور إسلام عوف نائب مدير المستشفى وأشرف فوده مدير إدارة المتابعة.

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