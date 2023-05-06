من غير نكد وخناقات.. دراسة: الزواج يحميك من أمراض خطيرة

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الزواج مفيد للصحة، وفي عام 2010 ، وجدت منظمة الصحة العالمية أن الحياة الزوجية تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق مقارنة بالأشخاص غير المتزوجين.

هل الزواج مفيد لصحتك؟

وفي عام 2017 ، لخصت دراسة من كلية الطب في أستون، إلى أن المتزوجين كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجدت دراسة رئيسية أجراها باحثون من المركز الوطني للسرطان في اليابان العام الماضي، أن الزواج مرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 15 في المائة مقارنة بالأشخاص غير المتزوجين .

هل الزواج مفيد لصحتك؟

وليس من الواضح بالضبط سبب كون الزواج أكثر صحة ، لكن الخبراء يقولون إن السبب في ذلك هو أن المتزوجين لا يشعرون بالوحدة والتي تعتبر أحد مداخل الشعور بالاكتئاب المسبب للعديد من الأمراض.

واقترح خبراء أمريكيون، أن الأشخاص العزاب هم أكثر عرضة لمواجهة الوحدة أو العزلة؛ حيث إن الرجال غير المتزوجين هم أكثر عرضة للإفراط في شرب الكحول ، وتناول الطعام بشكل غير صحي ، والانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر.