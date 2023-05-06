عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير نكد وخناقات.. دراسة: الزواج يحميك من أمراض خطيرة

هل الزواج مفيد لصحتك؟
هل الزواج مفيد لصحتك؟

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الزواج مفيد للصحة، وفي عام 2010 ، وجدت منظمة الصحة العالمية أن الحياة الزوجية تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق مقارنة بالأشخاص غير المتزوجين.

 

هل الزواج مفيد لصحتك؟

 

وفي عام 2017 ، لخصت دراسة من كلية الطب في أستون، إلى أن المتزوجين كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

منها الأرز.. تحذير من إعادة تسخين هذه الأكلات | اعرف السبب

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

ووجدت دراسة رئيسية أجراها باحثون من المركز الوطني للسرطان في اليابان العام الماضي، أن الزواج مرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 15 في المائة مقارنة بالأشخاص غير المتزوجين .

 

هل الزواج مفيد لصحتك؟

 

وليس من الواضح بالضبط سبب كون الزواج أكثر صحة ، لكن الخبراء يقولون إن السبب في ذلك هو أن المتزوجين لا يشعرون بالوحدة والتي تعتبر أحد مداخل الشعور بالاكتئاب المسبب للعديد من الأمراض.

 

واقترح خبراء أمريكيون، أن الأشخاص العزاب هم أكثر عرضة لمواجهة الوحدة أو العزلة؛ حيث إن الرجال غير المتزوجين هم أكثر عرضة للإفراط في شرب الكحول ، وتناول الطعام بشكل غير صحي ، والانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر.

الزواج الحياة الزوجية المتزوجين السكري ضغط الدم الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

موضوعات متعلقة

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

من المطبخ المصري.. طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب بالخطوات

أخبار المرأة والصحة| التحدث في الهاتف يهدد حياتك.. صور أثارت الجدل لزوجة حسن شاكوش.. ونجوى كرم بفستان من الطحالب

بالدولار والمصري.. سعر صادم لبلوزة ياسمين صبري الشفافة

بلوفر قصير.. أسماء جلال بإطلالة أنثوية على إنستجرام

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

وداعا للانتفاخات والغازات.. مشروبات مذهلة من مطبخك تعمل على تنظيف القولون

ترشيحاتنا

أحد علماء الأزهر: المعاملات البنكية حلال

خاف من الموعد والطقس.. ماذا قال الملك تشارلز لزوجته أثناء تتويجهما؟

الوسوسة فقط.. أحد علماء الأزهر يحسم الأمر: مستحيل الجن يلبس الإنسان

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. رددها وانت في لجنة الامتحان

كيفية التخلص من الذنوب.. أهم الطرق للرجوع إلى الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور مرض خطير فى دولة عربية .. تعرف عليه

طريقة عمل ميني برجر| أحلى من المحلات

من غير نكد وخناقات.. دراسة: الزواج يحميك من أمراض خطيرة

إطلالة مميزة للملكة رانيا في حفل تتويج تشارلز| هذا ما ارتدته

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ