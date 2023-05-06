لدينا أغلبها.. 13 سببا تقودك للإصابة بالنوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو يحدث انسداد في الشرايين، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية).

عوامل تزيد من إصابتك بالنوبة القلبية

ويطلق على انسداد شرايين القلب هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحا، وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

ويمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

ويطلق على النوبة القلبية أيضًا اسم احتشاء عضلة القلب؛ حيث يلزم العلاج الفوري للنوبة القلبية لتجنب الوفاة، وهناك العديد من العوامل التي تزيد من الإصابة بالنوبة القلبية، وتشمل :

_ العُمر :

يصبح الرجال البالغين من العمر 45 عامًا فأكثر والنساء البالغات من العمر 55 عامًا فأكثر أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من الرجال والنساء الأصغر سنًا.

_ التدخين :

ويشمل هذا التدخين والتعرض للتدخين السلبي فترة طويلة، فإذا كنت مدخنًا، أقلع عن التدخين.

_ ارتفاع ضغط الدم :

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت إلى تلف الشرايين المؤدية إلى القلب، و هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع ضغط الدم المصاحب لحالات الحالة مَرَضية أخرى، مثل : السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري، يزيد من هذه الخطورة بشكل أكبر.

_ ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية:

و يؤدي ارتفاع مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (أو الكوليسترول "الضار") على الأرجح إلى ضيق الشرايين، ويزيد ارتفاع مستوى معين من دهون الدم تسمى الدهون الثلاثية أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وقد تنخفض مخاطر الإصابة بنوبة قلبية إذا كانت مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة -الكوليسترول "النافع"- في النطاق القياسي.

_ السمنة:

و ترتبط السمنة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول النافع.

عوامل تزيد من إصابتك بالنوبة القلبية

_ السكري :

ويرتفع سكر الدم عندما لا ينتج الجسم هرمونًا يسمى الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بشكل صحيح، ويزيد هذا من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

_ متلازمة التمثيل الغذائي :

و هي مزيج من ثلاثة على الأقل من الأشياء التالية: زيادة محيط الخصر (السمنة المركزية)، وارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستوى الكوليسترول النافع، وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية وارتفاع نسبة السكر في الدم، وتضاعف الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي من احتمال تعرضك لأمراض القلب مقارنة بعدم إصابتك بها.

_ التاريخ العائلي للإصابة بالنوبات القلبية :

وإذا تعرض أخوك أو أختك أو أحد والديك أو جدك أو جدتك لأزمة قلبية مبكرة (في سن 55 عامًا للذكور و65 عامًا للإناث)، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بها.

_ عدم ممارسة التمارين الرياضية :

وترتبط قلة النشاط البدني (نمط الحياة الخامل) بزيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية، وتحسّن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام صحة القلب.

_ النظام الغذائي غير الصحي :

يزيد إتباع النظام الغذائي مرتفع المحتوى من السكريات والدهون الحيوانية والأطعمة المعالَجة والدهون المتحولة والملح من فرص الإصابة بالنوبات القلبية. لذلك تناوَل الكثير من الفواكه والخضراوات والألياف والزيوت الصحية.

_ التوتر :

قد يزيد التوتر العاطفي، مثل الغضب الشديد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.

_ تسمم الحمل :

و تؤدي هذه الحالة المَرَضية إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل، وتزيد من الخطر العُمْري وخطر الإصابة بأمراض القلب.

_ الإصابة بإحدى الحالات المَرَضية للمناعة الذاتية :

ومن الممكن أن تؤدي الإصابة بحالات مرضية، مثل : التهاب المفاصل الروماتويدي، أو الذئبة إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.