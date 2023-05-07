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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف شروط التقدم لبرامج تأهيل المعلمين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم عن قبول دفعة جديدة(الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث ان الدراسة في الترم التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو. ٢٠٢٣ وينتظم الآن مارثون الإمتحانات بالبرنامج للفرق الثانية والثالثة.

وكشفت جامعة حلوان أن  شروط التقدم للبرنامج الآتي:
١. أن  يكون الدارس حاصلاً على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
٢.لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .
٣.مدة  الدراسة لا تقل عن سبعة  فصول دراسية.
وقد أعلنت الكلية عن  المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل في (  المؤهل أصل و صورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه -  بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد أصل وصورة - ٦ صور شخصية ).

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، ومتابعة  الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

التكنولوجيا والتعليم التعليم والطلاب Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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