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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوي لكلية بنات عين شمس

فعاليات أسبوع العلم
فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوي لكلية بنات عين شمس

افتتحت  الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، صباح يوم السبت، فعاليات أسبوع العلم و المؤتمر السنوى للكلية بعنوان "الإنسان..المجتمع ..البيئة فرص وتحديات في عالم متغير" بمسرح الكلية، والذي تستمر فعالياته من 6 الى 9 مايو الجاري  2023 بحضور السادة وكلاء الكلية ومقرر المؤتمر حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  في حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة 

بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة  الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، حيث قامت بعرض مختصر لإنجازات إدارات الكلية الثلاثة ،حيث أصبحت كل قطاعات الكلية تتمتع بالتحول الرقمي بنسبة تصل ال ٩٠٪ و قريبا جدا وستصل نسبة التحول الرقمي داخل الكلية الى ١٠٠٪ ، و ايضا نظام المرتبات الجديد حيث تعتبر كلية البنات لها السبق فى تطبيق هذا البرنامج ،و ايضا الدبلومة التكميلية فى الآداب ، و و المؤلفات الإلكترونية و المنصة التعليمية، إلى جانب الدور الفعال الذي تقوم به الكلية من تطوير البنية التحتية للمباني و تطوير الحضانة و حمام السباحة لخدمة الطالبات و أبناء الهيئة التدريس و الموظفين .

فى نهاية كلمتها قدمت الشكر والتقدير  لكل الحضور و للفريق المتكامل الذي يعمل داخل الكلية وخارجها لخدمة أبناء الكلية وتطويرها ، و مركدة أن كلية البنات تعد جامعة وسيتم التقديم البرامجي للحصول على الجودة فى وقت قريب .

كما قام كل وكيل من وكلاء الكلية باستعراض انجازات القطاع الخاص به.

أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التعليم والطلاب Jobs Education

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