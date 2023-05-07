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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استرداد مليون متر مربع.. شاهد جهود التنمية المحلية في إزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد تلقى تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية التي انطلقت في 29 أبريل الماضى، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وقال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه تم إسترداد ما يقرب من مليون متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة.

مساحة 1706 ألف فدان

وتابع  مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم العمل على إزالة 564 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 1706 ألف فدان .

 

إزالة التعديات اراضي الدولة إدارة الأزمات هشام آمنة وزير التنمية المحلية للموجة الـ 21 لإزالة التعديات

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