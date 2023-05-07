جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لبرنامج تأهيل المعلمين.. والسيد قنديل: استحداث برامج تدريبية لتطوير المنظومة التعليمية

التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تعلن قبول الدفعة السادسة لبرنامج تأهيل المعلمين

السيد قنديل: استحداث برامج تدريبية بجامعة حلوان لتطوير المنظومة التعليمية

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان: نعمل على تطوير مهارات المعلمين

جامعة حلوان تكشف شروط الالتحاق ببرنامج تأهيل المعلمين

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن بدء قبول دفعة جديدة(الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث تبدأ الدراسة في الترم التمهيدي خلال يونيو – يوليو 2023.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن هذا البرامج يعد أحد أهم برامج جامعة حلوان الدراسية والتدريبية التي تعمل على تأهيل وتدريب خريجيها على متطلبات سوق العمل.

وقال رئيس جامعة حلوان إن الجامعة لديها خطة لتحديث برامج دراسية وتدريبية تواكب سوق العمل، وتهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب واكسابهم الخبرات المختلفة، وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة عالية من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجية والتعليم بالجامعة، أن برنامج تأهيل المعلمين يهدف إلى تأهيل المعلمين العمليين العاملين في الخدمة، لإكسابهم التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنمية مهاراتهم لمواكبة التقدم الذي تشهده البلاد، ومواكبة التطور التكنولوجي لتطوير المنظومة التعليمة وتدريب وتعليم الطلاب بأفضل الطرق الحديثة لإعداد خريجين قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف عميد كلية التكنولوجية والتعليم بحلوان، أن لطلاب البرنامج المتفوقين الحق في التقدم لتحضير الماجستير والدكتوراه بالكلية، وهذا يُعتبر فرصة ذهبية لتشجيعهم على التقدم والنجاح.

و كشفت جامعة حلوان أن أهداف برنامج تأهيل المعلمين تشمل:

إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات من خلال البرامج والدورات الضرورية، لرفع كفاءتهم التعليمية في تخصصاتهم، وتطوير قدراتهم التدريسية والقيادية في ضوء مفهوم الكفاءات والمهارات والمتغيرات المعاصرة. جعل التدريب عملية تفاعلية مستمرة. تزويد المعلمين والمعلمات بالمهارات والخبرات بمجال تقنية المعلومات والاتصالات لتمكينهم من توظيفها في مجالات التدريس. تنمية السمات الإيجابية في شخصيات المعلمين وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن ولمهنة التدريس.

وقد أعلنت جامعة حلوان أن شروط التقدم لبرنامج تأهيل المعلمين تشمل الآتي:

1. أن يكون الدارس حاصلاً على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2. لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد جميع الرسوم والمصروفات.

3. مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

وكشفت كلية التكنولوجية والتعليم بحلوان، المستندات المطلوبة للتقديم ببرنامج تأهيل المعلمين، وتتمثل في:

- المؤهل أصل وصورة.

- خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه.

- بيان حالة أصل وصورة.

- شهادة الجيش أصل وصورة.

- شهادة ميلاد أصل وصورة.

- 6 صور شخصية

ويتم تنفيذ برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، ومتابعة الدكتور حسام حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل إبراهيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.