انطلاق فعاليات معرض الطالب المنتج بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن

انطلقت منذ قليل فاعليات معرض "الطالب المنتج" بكلية البنات جامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس .

وتقدم وزارة التضامن ، فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية ورائها سنوات من التعلم.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس.

تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وذلك اليوم في تمام ١٢ ظ بكلية البنات بمصر الجديدة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

انطلاق فاعليات معرض " الطالب المنتج" بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن

انطلاق فاعليات معرض " الطالب المنتج" بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن

انطلاق فاعليات معرض " الطالب المنتج" بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن

انطلاق فاعليات معرض " الطالب المنتج" بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن

انطلاق فاعليات معرض " الطالب المنتج" بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن

انطلاق فاعليات معرض " الطالب المنتج" بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن

انطلاق فاعليات معرض " الطالب المنتج" بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن