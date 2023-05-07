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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشتباكات متقطعة بعدد من أحياء العاصمة السودانية.. فيديو

اشتباكات
اشتباكات

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن هناك مناوشات بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة، واشتباكات متقطعة بعدد من الأحياء.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الجيش السوداني يكثف انتشاره وقواته جنوبي الخرطوم، وسط تحليق مكثف لطيران الجيش في الخرطوم والولايات المحيطة بالعاصمة.

وأشار إلى أن الجيش السوداني دحر الميليشيا في حي الخرطوم بحري، ويواصل تتبعهم وتصفية جيوبهم، وتواصل قوات الاحتياطي المركزي بجانب قوات الجيش مطاردة الميليشيا، وتتسلل أعداد كبيرة من الميليشيا إلى الأحياء السكنية بالخرطوم.

وأوضح أن الجيش يتصدى لمحاولات انتشار الميليشيا بين صفوف المدنيين، التي تتخذ منهم دروعًا بشرية، فيما تواصل الميليشيا أعمال النهب ضد الممتلكات العامة والخاصة.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

الخرطوم القاهرة الإخبارية الدعم السريع الجيش السوداني السودان

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