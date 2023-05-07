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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظمه مكتبة مصر العامة.. برنامج ترفيهي وثقافي لأطفال دار الصفا للأيتام بأسيوط

برنامجي ترفيهي وثقافي
برنامجي ترفيهي وثقافي لأطفال دار الصفا للايتام

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بناءاً على الإمكانات المتاحة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الأطفال والنشء.

 إلى تنظيم برنامج ترفيهي ثقافي لأطفال دار الصفا لرعاية الفتيات الأيتام بالتعاون بين فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة واقليم وسط الصعيد الثقافي في إطار الاهتمام بمؤسسات الرعاية الإجتماعية ودور الأيتام وتقديم كافة الخدمات الإجتماعية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال والعمل على إدماجهم بالمجتمع لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها في ضوء الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030. 

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وأوضحت هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط إنه تم تنظيم جولة للمكتبة المتنقلة بشوارع وميادين المحافظة في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وتزامنًا مع اليوم السادس للاسبوع الثقافي كما تم تنظيم برنامج ترفيهي ثقافي استهدف أطفال دار الصفا لرعاية الفتيات الأيتام بحي غرب مدينة أسيوط بالتعاون مع اقليم وسط الصعيد الثقافي بقيادة ضياء مكاوي رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي وآيات أبو غدير مدير دار الصفا لرعاية الفتيات وتضمن الرنامج الترفيهي العديد من الأنشطه وورش للتلوين والرسم ومجموعه من الألعاب مع العرائس وأغاني للاطفال مشيرة إلى استمرار تنفيذ الفاعليات والتدريبات والندوات بالتعاون والتنسيق مع مديريات وإدارات حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بناءًا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على إقامة الفاعليات بشكل لائق وزيادة عدد المستفيدين لتشمل فئات المجتمع المختلفة.

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