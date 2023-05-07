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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. تحقيق النجاح تحت ضغط يصيبك بهذا المرض

النجاح
النجاح

نشرت إحدى الدراسات أن العمل تحت ضغط شديد يحقق النجاح، واحيانا يؤدي الي الفشل ، خاصة إذا ظهر هذا الضغط من قبل الرؤساء المسيئين والمتسلطين  ، ومع ذلك يزدهرون في العمل، وإذ حقق الفرد النجاح في عمله فهذا يؤكد أنه يعاني من مرض نفسي، وذلك وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل

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قال الدكتور تشارلز هيرست ، الأستاذ المساعد في كلية ميندوزا بجامعة نوتردام ، إن هناك أبعادًا أولية فرعية للاعتلال النفسي تشمل مستويات عالية من السلوك المعادي للمجتمع، ومع ذلك فإن أولئك الذين لديهم مستوى عالٍ من السيكوباتية المبكرة يفتقرون إلى التعاطف ويظهرون مظاهر الجرأة والشجاعة وبرودة الأعصاب .


أضاف هورست: “إنةالمتمكنين من النجاح لا يتفاعلون مع الأشياء التي تجعل الآخرين يشعرون بالتوتر أو الخوف أو الغضب. مقارنة بالمرضى المصابون بالذهان الثانوي يكونون أكثر اندفاعًا وتهورًا.”


وأظهرت النتائج أن العاملين المصابين بأمراض نفسية على جميع المستويات في مجال العمل يقاومون الإساءة من قبل أصحاب العمل ، وانتهاك الخصوصية ، وعدم الوفاء بالوعود والضغوط اليومية الأخرى مقارنة بأقرانهم وكل هذا يعرقل النجاح

النجاح الأعصاب الخصوصية الضغوط اليومية انتهاك الخصوصية مرض نفسي مجال العمل

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