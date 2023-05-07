حرب ضد العالم.. فرنسا تحذر من قرار كارثي لـ الاتحاد الأوربي

قال رئيس حزب “باتريوتس” اليميني الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الاتحاد الأوروبي، في حالة تطبيق الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، سيثير صراعًا مع العالم بأسره ويعزل نفسه.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”، “يعتزم الاتحاد الأوروبي "الانتقام" من الدول التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا تفرض قيودًا معادية لروسيا مع الحزمة الحادية عشرة المستقبلية من العقوبات المناهضة لروسيا”.

وأضاف: "أي أن الاتحاد الأوروبي يريدنا أن نحارب العالم بأسره! وعزلنا أكثر!”.

ودعا فيليبو، "لوقف هذا الجنون".

وفي 14 أبريل، أعلنت المفوضة الأوروبية للاستقرار المالي، ميريد ماكجينيس، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا.