اليوم..روجينا وابنتها مريم أشرف زكي ضيفتا "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة روجينا وابنتها مريم أشرف زكي ببرنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON E اليوم، ليتحدثان عن كواليس مسلسل “ستهم” الذي تم عرضه في رمضان 2023 الماضي.

الحلقة الأخيرة من مسلسل ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 30 والأخيرة، العديد من المفاجآت والنهايات الصادمة لكل ظالم، سواء كانت “سعادات” الشخصية التي تقدمها سلوى عثمان، أو “رماح” الشخصية التي يقدمها الفنان السوري جهاد سعد، وفي المقابل نهايات سعيدة لـ “ستهم” الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا.

بداية الحلقة الأخيرة من المسلسل كانت مع سرقة سعادات "سلوى عثمان" كل أموال رماح "جهاد سعد"، والهروب من منزله، ولكن الخادمة لديها والتي جاءت لها بسيارة للهروب بها من منزل رماح؛ كانت قد اتفقت مع السائق الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رضوان على سرقتها، ولكنه قام بقتلها من أجل سرقتها، وهرب هو والخادمة التي أخبرته بما يوجد مع سعادات.

كما هرب رماح "جهاد سعد" بعد قيام سعادات بسرقته خاصة أن الفلوس التي كانت توجد لديه هي فلوس أهل القرية ، وتم اتهامه بالنصب، وكل أهالي القرية يبحثون عنه، للحصول على حقوقهم منه، ويتواصل رماح مع شقيقه مصطفى "إبراهيم السمان"، للحديث معه وبالفعل يذهب له ويطلب منه رماح أن يحضر له ابنه غانم من “زبيبة” التي أخذته و هربت به، وبالفعل تصل ستهم "روجينا" إلي زبيبة وتأخذ منها الطفل وتعطيها مالا كثيرا من أجل الموافقة على ترك الطفل لرماح، ويأخذه مصطفى لرماح "جهاد سعد"، ثم يعود رماح لـ ستهم "روجينا"، ويطلب منها أن تسامحه، ويطلب منها أن تربي ابنه لعدم مقدرته على تربيته، وتوافق ستهم.

كما تصبح ستهم من أكبر مصدرين الألباستر في القرية وتكون من الأغنياء ولديها مال كثير، ويعمل معها شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، وبوسي "مريم أشرف زكي"، وأشرف "عمر عادل".

وتنتهي الحلقة الأخيرة بذهاب ستهم للتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك التكريم عن كفاحها ومواجهة ظروف الحياة الصعبة وإثبات نفسها، وتستعرض الحلقة العديد من النماذج الحقيقة المشرفة للمرأة المصرية والتي واجهت كل الظروف ومعوقات الحياة الصعبة، واستطاعوا إثبات أنفسهم، وأن نساء نزلوا سوق العمل في أعمال شاقة من أجل لقمة العيش وسط الرجال من أجل الحياة الشريفة والكسب من تعبهم، ومنهم سيدة تعمل في النقاشة وأخري في التشطيبات وأخري في بيع الأنابيب.



مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ،وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له فيالدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.