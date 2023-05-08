البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء بحارة زويلة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، تاماڤ باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية.

وعرضت رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بالدير.

وكان الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قد هنأ الملك تشارلز لتتويجه ملكًا للمملكة المتحدة.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن الدكتور سامى فوزى رئيس الكنيسة الأسقفية سيشارك في احتفال دعا إليه السفير البريطانى جاريث بيلى تعقده السفارة البريطانية بالقاهرة لتتويج الملك تشارلز.

وقال رئيس الأساقفة: إن يوم التتويج هو حدث تاريخى تشهده المملكة المتحدة منذ سبعين عامًا.

تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا

كان رئيس الأساقفة قد التقى الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال في نهاية عام 2021 أثناء زيارته لمصر بصحبة شيخ الأزهر.