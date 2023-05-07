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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية ليقدم لهم التهنئة بفوزهم بالاشراف علي البعثة لهذا العام 2023 ، عقب اجتيازهم اختبارات وزارة التضامن الاجتماعي .

استقبل المحافظ كلا من الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي رئيسا للبعثة ، والمهندس محمود أشرف ،  انس علاء الدين ، رضا حسن ،  محمد إلياس أعضاء.

وأكد " مختار " علي دعمه الكامل والمستمر لبعثة الحج قبل السفر وأثناء أداء المناسك وبعد العودة إلي ارض الوطن ، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية ، موجها للجنة الإشراف بحسن التعامل مع الحجاج والتواصل بشكل فوري مع كافة الجهات فور حدوث أي معوقات .


واشاد " المحافظ " دور وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ ايمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج  علي دعمهم الكامل لبعثة حجاج الجمعيات علي مستوي الجمهورية من أجل أداء المناسك بدون مشقه وتعب .

 

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بالدقهلية زارة التضامن الاجتماعي محافظ الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن وزارة التضامن

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