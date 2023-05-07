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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السعيد: على سوريا وضع خطة لعودة اللاجئين لإكمال عودتها إلى الجامعة العربية

سوريا
سوريا

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن التوافق العربي على عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 12 عاما في جامعة الدول العربية كان متوقعا، بسبب التقارب الذي شهدته الأونة الأخيرية بين عواصم عربية فاعلة ودمشق.

وأضاف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شواغل عربية لا بد أن تتعامل معها سوريا بإيجابية، وعلى رأسها وجود خطة زمنية واضحة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وهم بالملايين ويعيشون في دول عربية عدة.

القوات الأجنبية

وتابع أن سوريا عليها إخراج القوات الأجنبية من أراضيها، وهذه مسألة دقيقية وتحتاج إلى خطة ودعم عربي من أجل تحقيق هذا الهدف.

وطالب دمشق بالتواصل السلمي مع المنصات للمعارضة السورية، والموجودة في القاهرة والرياض وعدد من العواصم العربية.

إخراج القوات الأجنبية السوريين اللاجئين جامعة الدول العربية جامعة الدول

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