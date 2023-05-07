الخطيب وإكرامي وأبو زيد يقدمون واجب العزاء في هاني مصطفى.. شاهد

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلي علي المشاركة تقديم واجب العزاء فى هاني مصطفى، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق المقام حاليا بمسجد آل رشدان، بعدما وافته المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض.



وشارك ايضا كلا من طاهر ابوزيد وزير الرياضة السابق، واكرامى الشحات حارس مرمي الاهلى الاسبق، وجمال علام رئيس إتحاد الكرة ومحمد حشيش نجم الأهلى السابق وشطة وعلاء ميهوب وعلاء نبيل وهشام حنفي وهشام يكن نجم الزمالك السابق .



وحرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على حضور جنازة هاني مصطفى التي تم تشييعها امس، السبت، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر.



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