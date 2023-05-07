وزير خارجية جنوب السودان: حميدتي والبرهان استجابا إلى طلب وقف إطلاق النار

قال دينق داو، وزير خارجية جنوب السودان، إن محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، وعبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي استجابا إلى طلب وقف إطلاق الذي طالبت به مبادرة منظمة الإيجاد الإفريقية وكذلك المبادرة السعودية الأمريكية.

وأضاف خلال مكالمة عبر سكايب لبرنامج "هذا المساء" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي "تامر حنفي" أن رئيس دولة كينيا، وليام روتو، ورئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، قررا السفر مع بعض رؤساء الدول والحكومات إلى الخرطوم، لبدء مفاوضات مع أطراف الصراع والاشتراك في دعوة طرفي الصراع شخصيا لوقف العداءات المتبادلة وإتاحة الأعمال الإنسانية وبناء الحوار.

إطلاق النار



وعبر عن أمله في وقف الأعمال العدائية والالتزام بالدعوات لوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار من داخل السودان، إذ تقوم القوى السياسية السودانية بوضع الحلول المقترحة لهذه الأزمة.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.