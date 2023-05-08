عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب الباردة 2.. تركيا تتهم الغرب بإطالة أمد النزاع الأوكراني

أرشيفية
أرشيفية

وجه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الإثنين، اتهامات للغرب بإطالة أمد النزاع الأوكراني وتعقيد البحث عن طرق لتسويته.

وقال قالن في تصريحات لصحيفة "خبر تورك": "إن الوضع الدولي الآن هو إلى جانب الحرب أكثر منه إلى السلام. والقوى القيادية (في الغرب) تؤيد استمرارها... ولدينا اقتراح. هناك آفق ونعمل عليها...".

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية يمكن وصفها حاليا بـ "الحرب الباردة 2"، مشيرا إلى أنها تجري بين روسيا والغرب وليس بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا رفضت مقترحًا أمريكيًا بتسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لأوكرانيا.

وقال جاويش أوغلو: "كانت هناك عدة مقترحات من الولايات المتحدة بخصوص "إس-400". قيل لنا إن هذا سيمنحنا السيطرة. هذا اقتراح يؤثر على استقلالنا. أين استقلالنا إذن؟".

وأوضح أن تركيا تلقت مرارًا مقترحات مختلفة من الولايات المتحدة بشأن "إس-400"، لافتًا "لو كانت تركيا مطيعة، لما واجهت المشكلات مع واشنطن كما هي الآن".

وتابع "عرض علينا حتى إرسالها إلى أوكرانيا، قلنا إن ذلك مستحيل. كانت هناك مثل هذه المقترحات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، إن مسألة حيازة منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية منتهية بالنسبة للبلاد ومن غير الممكن أن نقبل الإملاءات بهذا الشأن".

الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن النزاع الأوكراني الغرب الازمة الاوكرانية الحرب الباردة 2 روسيا والغرب روسيا وأوكرانيا الولايات المتحدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الأرقام تثبت قوة الاقتصاد المصري.. 30 نقطة تكذب إدعاءات وكالات التصنيف الائتماني

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

ترشيحاتنا

إعدام وجلد ورجم.. تقرير أممي يكشف عقوبات طالبان القاسية بحق الأفغان

ممنوع المحجبات.. فتاة تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد طردها من مطعم شهير

بقيمة 250 مليون دولار.. خزنة أبوظبي تعتزم افتتاح مركز بيانات في مصر

الصين تتوعد بإجراءات حازمة ردًا على عقوبات أوروبا

حكم عدم صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح كم نعمة تخسر

أبوالغيط: ذكرى النكبة أليمة على كل أحرار العالم وتؤكد أن العدالة الدولية مازالت غائبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية.. صور

بشكير مطرز.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد في مهرجان الحمامات بتونس

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ