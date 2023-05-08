الحرب الباردة 2.. تركيا تتهم الغرب بإطالة أمد النزاع الأوكراني

وجه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الإثنين، اتهامات للغرب بإطالة أمد النزاع الأوكراني وتعقيد البحث عن طرق لتسويته.

وقال قالن في تصريحات لصحيفة "خبر تورك": "إن الوضع الدولي الآن هو إلى جانب الحرب أكثر منه إلى السلام. والقوى القيادية (في الغرب) تؤيد استمرارها... ولدينا اقتراح. هناك آفق ونعمل عليها...".

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية يمكن وصفها حاليا بـ "الحرب الباردة 2"، مشيرا إلى أنها تجري بين روسيا والغرب وليس بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا رفضت مقترحًا أمريكيًا بتسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لأوكرانيا.

وقال جاويش أوغلو: "كانت هناك عدة مقترحات من الولايات المتحدة بخصوص "إس-400". قيل لنا إن هذا سيمنحنا السيطرة. هذا اقتراح يؤثر على استقلالنا. أين استقلالنا إذن؟".

وأوضح أن تركيا تلقت مرارًا مقترحات مختلفة من الولايات المتحدة بشأن "إس-400"، لافتًا "لو كانت تركيا مطيعة، لما واجهت المشكلات مع واشنطن كما هي الآن".

وتابع "عرض علينا حتى إرسالها إلى أوكرانيا، قلنا إن ذلك مستحيل. كانت هناك مثل هذه المقترحات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، إن مسألة حيازة منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية منتهية بالنسبة للبلاد ومن غير الممكن أن نقبل الإملاءات بهذا الشأن".