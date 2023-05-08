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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة العربية بجدة

صدى البلد

  تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 مايو الجاري.

 
جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم لسفير المملكة العربية السعودية بلبنان وليد البخاري في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.


وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة إضافة إلى العلاقات اللبنانية - السعودية.

 

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