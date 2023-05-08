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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مؤشرات الأداء بالتأمين الصحي ضمن فعاليات "100 مليون صحة"

مبادرة رئاسية بالغربية
مبادرة رئاسية بالغربية

اطلع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقارير مؤشرات أداء فرع التأمين الصحي بالغربية، فيما يخص المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، للتأكد من ارتفاع معدل الأداء وسير العمل ضمن الخطة الخاصة بكل مبادرة، والتي تشمل (مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف المبكر للأمراض غير السارية والبرامج المتفرعة منها، مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا وقصر القامة لطلبة المدارس، مبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة علاج الأطفال من مرضى الضمور العضلي).

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وأكد محافظ الغربية أن المبادرات الرئاسية حصدت العديد من الإشادات الدولية خلال السنوات الماضية، وحققت نجاحاً غير مسبوق في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، لافتاً إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ساهمت في تكوين قاعدة بيانات، تتيح اتخاذ قرارات من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية وترتقي بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه المحافظ باستمرار التعاون بين التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المناطق في نطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة أبنائنا من طلبة المدارس.

وأشاد الدكتور طارق رحمي بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية والتي أطلقت في عام 2018، تحت شعار "100 مليون صحة"، استهدفت الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في عيادات التأمين الصحي بالمحافظة، مشيدا، بتحقيق فرع الهيئة لنسبة إنجاز ٩٩٪ خلال العام الحالي، حيث تم فحص ١٠٧٠٢٥ طالب من إجمالي المستهدف البالغ ١٠٧٨٠٦ طالب من خلال ٢١ فريق تابع لفرع التأمين الصحي بالغربية.

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وفي السياق ذاته تابع محافظ الغربية أعمال فحص المبادرات الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا وقصر القامة للوقوف على الوضع الصحي لطلاب المدارس، حيث تم إنجاز  ٩١ ٪ من المستهدف حتى الآن، من خلال فحص ١٨٠٩٢٥ طالب من إجمالي المستهدف البالغ ١٩٨٩٥١ طالب، وذلك خلال ٤٢ فريق بعدد ٢٢٥ مدرسة بالحضر.

وفي محور صحة المرأة، تابع المحافظ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية والتي تم تنفيذها بعيادتي علي بن أبي طالب بطنطا وبن سينا بالمحلة، حيث تم فحص ٢١٨٩٠ سيدة منذ انطلاق المبادرة بفرع التأمين الصحي في مايو ٢٠٢٢.

كما أشاد رحمي بالدور التوعوي للمبادرة كونها لا تستهدف فقط الكشف المبكر عن أورام الثدي والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، بل تشمل أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنمية الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

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ومن جانبه أوضح الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي عام ٢٠٢١، حيث تم فحص ٩١٨  طفل بمبرة طنطا وعلاج عدد كبير منهم بالعقاقير الجينية الحديثة، مضيفا أن مستشفى مبرة طنطا تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والبيولوجيا الجزئية والفحوصات الجينية ضمن تشخيص وتقييم الحالة، كما أشار إلى أن العمل بالمبادرة يعد إنجازا جديدا يسجل في تاريخ قطاع الصحة المصرية، ويضمن توفير قاعدة بيانات شاملة لأول مرة عن المصابين بهذا المرض وأنواعه وتحقيق التنمية المستدامة، بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وقال جلال إن ذوي الهمم جزءا رئيسا من قوة العمل، ومكونا مهما للثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر، حيث بدء العمل بلجان علي بن أبي طالب بطنطا وبن سينا بالمحلة في يناير ٢٠٢٢، وبلغ عدد الحالات المعروضة على اللجان ٧٨٠٤ وإصدار قرارات لعدد ٦١٠٠ مواطن.

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